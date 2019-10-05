المتظاهرون يتحشدون مجدداً للتوجه نحو ساحة التحرير

2019/10/05 | 16:20

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بغداد اليوم _ بغداد

بدأ المئات من المتظاهرين ، اليوم السبت ، بالتحشد قرب مول النخيل بشارع فلسطين ، من أجل التوجه إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد .وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " المتظاهرين تجمعوا من مناطق مدينة الصدر وشارع فلسطين ، استعداداً للتوجه نحو ساحة التحرير في اليوم الخامس للتظاهرات ".وأضاف أن " تجمعات أخرى قرب مستشفى الجملة العصبية تعرضت لإطلاق نار كثيف أدت إلى استشهاد أحد المتظاهرين برصاص مجهول ".مشيرا إلى " اتخاذ القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب تشديدات أمنية لمنع وصول المتظاهرين لساحة التحرير ".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الازمة في مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات إلى 93 شهيداً

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " فرق الرصد وثقت استمرار المواجهات وارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات

بغداد اليوم _ الديوانية

أكد مراسل بغداد اليوم، السبت، استمرار حظر التجوال الذي تفرضه القوات الأمنية على أهالي محافظة الديوانية.

وقال المراسل إن " الديوانية بدأت صباح اليوم هادئة لكن حظر التجوال ما يزال مستمراً في وقت يستعد فيه المئات من ا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، عن آخر حصيلة لأعداد الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع التظاهرات مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " عدد الوفيات بلغ حتى صباح ا

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