يس عراق تنشر جانبا من مفاوضات المتظاهرين مع رئاسة البرلمان

2019/10/05 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نقل مراسل ” يس عراق ” في البرلمان العراقي عن عدد من النواب الذين شاركوا في اجتماع ممثلي التظاهرات مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفقة نواب اخرين “ان الاجتماع كان ايجابيا وتم الاتفاق اوليا على مجموعة من النقاط “.وقال نواب “ان الاجتماع استمر وقتا طةيلا وان المتظاهرين كانوا يتفاعلون بشكل […]

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