المانيا تفتح مركز “نادية مراد” لمعالجة الصدمات النفسية

2019/10/05 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لوراخ بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتكامل “مان لوشا”، افتتحت مقاطعة بادن فورتمبيرغ وهي احدى مقاطعات ألمانيا الـ16 وتقع في جنوب غرب جمهورية المانيا الاتحادية، مركز “نادية مراد” لمعالجة حالات الصدمات النفسية تكريماً لدور الناشطة الايزيدية البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحتها في القضاء على العنف الجنسي وتحقيق المساواة بين الجنسين.

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