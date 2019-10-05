طهران السعودية وامريكا وبريطانيا خططت لإثارة الاضطرابات في العراق

2019/10/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال مجلس خبراء القيادة في إيران إن "عناصر مندسة" في احتجاجات العراق الأخيرة تلقت تدريبًا "في معسكرات خاصة بأمريكا والسعودية".

جاء ذلك على لسان عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، والذي قال: "إن أعداء الشعبين العراقي والإيراني، أي بريطانيا الخبيثة وأميركا والسعوديين، كانوا يخططون منذ أكثر من عام، لإثارة الاضطرابات والفتن لتجيير سلاح المقاومة في العراق لصالح أمريكا والسعودية".

ويعد مجلس خبراء القيادة الهيئة الأساسية للنظام الإيراني التي أوكل إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في البلاد.

وقال كعبي في تصريحات لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية: "استنادا إلى المعلومات منذ فترة طويلة، فإن معسكرات خاصة أُقيمت لتدريب مُثيري الشغب، حتى أن بعض ضباط أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والسعودية تم نشرهم في العراق بهدف التنظيم وإقامة الخلايا المثيرة للاضطرابات"، حسب زعمه.

وأضاف كعبي "أدرك الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب المشاكل وضعف الحكومة، وجود عناصر مندسة وشبكات منظمة لحرف المطالب الشعبية، لذا قاموا بالابتعاد عن المحرضين".

كما رأى عباس كعبي أن الاحتجاجات تعد "إحدى خطط العدو" التي تهدف إلى "تهميش مراسم الأربعين" للإمام الحسين، والتي تشكل مناسبة دينية مهمة للطائفة الشيعية.

واتهم عضو مجلس الخبراء الإيراني مراكز تنظيمية وشبكات قال إنها تابعة لأجهزة المخابرات البريطانية والسعودية والأمريكية، إضافة إلى "خلايا بعثية نائمة" بأنها "أساس الفتنة في العراق".

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