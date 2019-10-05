2019/10/05 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

واكد المجلس اصداره قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية الف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).