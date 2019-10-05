اجتماع عاجل بمقر برهم صالح مع الحكيم و العامري و ممثل الصدر و المطلك

2019/10/05 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بحث الرئيس العراقبي برهم صالح في بغداد الوضع المتازم و المخاوف من تطورات الاوضاع الخطيرة مع عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وصالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني، و ممثل التيار الصدري نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، كلا على حده.ولم يصدر عن الاجتماع اي […]

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