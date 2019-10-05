2019/10/05 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي: جمعنا ١٩ توقيعا لاستجواب رئيس الحكومة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزرفي: جمعنا ١٩ توقيعا لاستجواب رئيس الحكومة وكالة خطوة برس.

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