تجدد تظاهرات العراق وسقوط قتيل في بغداد

2019/10/05 | 17:16

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قتل متظاهر السبت بعد فترة وجيزة من تجددت التظاهرات في وسط العاصمة العراقية التي شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وانطلقت تظاهرات حاشدة في الديوانية رغم حظر التجول المفروض في المدينة منذ يوم الخميس.

وفي الناصرية جنوب العراق قال شهود عيان للحرة إن اعدادا من المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة بعد قيام السلطات المحلية برفع حظر التجول.

والسبت هو اليوم الخامس من الاحتجاجات التي نظمت في بغداد والمحافظات الجنوبية وتصدت لها قوات الأمن بالرصاص.

وقتل نحو مئة شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.

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