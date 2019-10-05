2019/10/05 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن مقتل متظاهرين اثنين جراء الرصاص الحي قرب مستشفى الجملة العصبية ببغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن مقتل متظاهرين اثنين جراء الرصاص الحي قرب مستشفى الجملة العصبية ببغداد وكالة خطوة برس.

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