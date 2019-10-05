2019/10/05 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يدعو المتقاعدين العسكريين والمدنيين للتوجه إلى أقرب منفذ لاستلام رواتبهم لشهر تشرين الأول

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