مصدر امني: بغداد مستقرة امنيا والحياة عادت لطبيعتها

2019/10/05 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني رفيع، السبت، بأن الاوضاع الامنية في العاصمة بغداد مستقرة والحياة عادت لطبيعتها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموقف الامني الاخير في العاصمة بغداد هو عودة الاستقرار لها والشوارع تم افتتاحها بالكامل باستثناء جسر الجمهورية".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشار القوات الامنية طبيعي في العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية في اعادة تهيئة بعض الشوارع".

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