2019/10/05 | 17:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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