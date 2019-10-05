الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين

2019/10/05 | 17:53

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ل...





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