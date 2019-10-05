English | كوردى

الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين


الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين
2019/10/05 | 17:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين  ل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا