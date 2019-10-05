2019/10/05 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انباء عن مقتل متظاهر قرب وزارة النقل في بغداد واستمرار اطلاق الرص

اخبار مباشرة

انباء عن مقتل متظاهر قرب وزارة النقل في بغداد واستمرار اطلاق الرصاص الحي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن مقتل متظاهر قرب وزارة النقل في بغداد واستمرار اطلاق الرصاص الحي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن مقتل متظاهر قرب وزارة النقل في بغداد واستمرار اطلاق الرصاص الحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).