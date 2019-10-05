2019/10/05 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متظاهرو ذي قار يحرقون مكتب تيار الحكمة

اخبار مباشرة

متظاهرو ذي قار يحرقون مكتب تيار الحكمة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار يحرقون مكتب تيار الحكمة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار يحرقون مكتب تيار الحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).