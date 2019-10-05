الولايات المتحدة تخصص مكافأتين ماليتين لمن يقدم معلومات تكشف مكان الـ”صحراوي”

2019/10/05 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة، تخصيص مكافأتين ماليتين كبيرتين، لمن يقدم معلومات يمكن ان توصلها لمكان زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي.

وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية، في تصريح لوكالة “فرانس بريس”، ان الإعلان عن المكافآت يأتي في الذكرى الرابعة، لكمين نفذه مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، ضد دورية مشتركة في النيجر عام الفين وسبعة عشر، اودى بحياة أربعة جنود اميركيين، وأربعة نيجيريين، والذي اعلن التنظيم مسؤوليته عنه، مبينا ان المكافأة الأولى يمكن ان تصل الى خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات توصل الى الصحراوي او تحدد مكانه، إضافة الى مكافأة ثانية بالقيمة ذاتها، لمن يسمح بتوقيف أو إدانة أي شخص، نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد.

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