2019/10/05 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل وإصابة 10 من المتظاهرين في الديوانية

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت ، بوفاة 5 من المتظاهرين وإصابة 30 منهم على آثر إطلاق نار في مناطق متعددة من العاصمة بغداد.

وتجمع المئات من المتظاهرين في ساحة موال النخيل بشارع فلسطين من أجل التوجه إلى ساحة التحرير، لكن الق

بغداد اليوم _ بغداد

بدأ المئات من المتظاهرين ، اليوم السبت ، بالتحشد قرب مول النخيل بشارع فلسطين ، من أجل التوجه إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد .

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " المتظاهرين تجمعوا من مناطق م

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الازمة في مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات إلى 93 شهيداً

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " فرق الرصد وثقت استمرار المواجهات وارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل وإصابة 10 من المتظاهرين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل وإصابة 10 من المتظاهرين في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).