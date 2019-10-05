2019/10/05 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن فعاليات مشروع معا إلى الأمام كمجتمعات سهل نينوى الذي تنفّذه رابطة التضامن والتاخي الإيزيدية، وتحت شعار ” بيئتنا أكثر سلاماً بالتنظيف” أقامت رابطة التضامن والتآخي الإيزيدية حملة تنظيف لمدّة يومين في قضاء الحمدانية بمشاركة كافة مكونات القضاء.إنطلقت الحملة يوم الخميس المصادف 2 أيلول 2019 من الشارع الرئيسي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة تنظيف في قضاء الحمدانية بمشاركة كافة مكوناتها) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة تنظيف في قضاء الحمدانية بمشاركة كافة مكوناتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).