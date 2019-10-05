منسى موريس - فوبيا العقلانية : لماذا تخاف الناس من التفكير ؟

2019/10/05 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس من الطبيعى أن تجد إنسان يخاف من الأشياء التى تؤذيه وتضره أو حتى من المجهول وهذا الخوف طبيعى و له مبرراته العقلية وهناك خوف غير طبيعى ويعد حسب علم النفس مرضاً " فوبيا " وهذا النوع من " الخوف"ليس له مبررات منطقية ذات معنى بل هو خوف غير طبيعى وغير مبرر باسباب طبيعية أوعقلية .لكن هناك فوبيا من نوع آخر تسللت إلى الوعى البشرى وهذه فى وجهه نظرى من أخطر أنواع " الفوبيا " أحياناً تجدها مبررة ......

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