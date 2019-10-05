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#منسى موريس - فوبيا العقلانية : لماذا تخاف الناس من التفكير ؟


#منسى موريس - فوبيا العقلانية : لماذا تخاف الناس من التفكير ؟
2019/10/05 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منسى_موريس من الطبيعى أن تجد إنسان يخاف من الأشياء التى تؤذيه وتضره أو حتى من المجهول وهذا الخوف طبيعى و له مبرراته العقلية وهناك خوف غير طبيعى ويعد حسب علم النفس مرضاً " فوبيا " وهذا النوع من " الخوف"ليس له مبررات منطقية ذات معنى بل هو خوف غير طبيعى وغير مبرر باسباب طبيعية أوعقلية .

لكن هناك فوبيا من نوع آخر تسللت إلى الوعى البشرى وهذه فى وجهه نظرى من أخطر أنواع " الفوبيا " أحياناً تجدها مبررة ......

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