2019/10/05 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي كتبنا في مقالة سابقة عن من وراء إنحراف الثورات، وحملنا المسؤولية للطبقة البرجوازية، خاصة المتوسطة منها التي تعمل دائما على إقصاء الطبقات الشعبية من صناعة القرار كي تستفيد هي من توزيع الثروة على حساب هذه الطبقات لتتحول إلى طبقة إستغلالية وإستبدادية جديدة، فحاولنا إعطاء الحل والبديل لمنع الإنحراف بالدعوة إلى بناء نظام سياسي تمثيلي جديد تمثل فيه كل شرائح المجتمع وفئاته المهنية بتحويل النظام الإن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رابح لونيسي - ذهنية الغنيمة والثورات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رابح لونيسي - ذهنية الغنيمة والثورات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).