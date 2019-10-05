ناجح العبيدي - الحلبوسي وجائزة نوبل للاقتصاد!

2019/10/05 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي أخيرا توصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى حل لجميع مشاكل الاقتصاد العراقي ويلبى في نفس الوقت كل مطالب الحركة الاحتجاجية مهما كانت تعجيزية.وصفته السحرية لهذه المعادلة الصعبة قد تدفع الأكاديمية السويدية لترشيحه لجائزة نوبل الاقتصاد لهذا العام لأنه نجح فيما عجز عنه حتى الآن علماء الاقتصاد الذي لا يزالون حائرين أمام ما يدعى بالمربع السحري للسياسة الاقتصادية، أي التوفيق بين النمو الاقتصا......

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