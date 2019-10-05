2019/10/05 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد وتيرت التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/05 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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