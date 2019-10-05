2019/10/05 | 18:50

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| عاجل |الحلبوسي: تحويل المحاضرين إلى عقود على أن يكون لهم النصيب الأكبر في التعيينات

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