إحراق مقار أحزاب إسلامية جنوب العراق

2019/10/05 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر للحرة السبت بأن مدينة الناصرية جنوب العراق شهدت إحراق مقار أحزاب إسلامية من قبل متظاهرين غاضبين.

وأضافت المصادر أن عمليات الحرق شملت مقر حزب الدعوة الإسلامية وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بالإضافة لمقر ميليشيا سرايا الخراساني.

وكان شهود عيان قالوا للحرة في وقت سابق إن أعدادا من المتظاهرين تجمعوا وسط الناصرية بعد قيام السلطات المحلية برفع حظر التجول.

وشهدت الناصرية منذ الثلاثاء تظاهرات تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات تطورت فيما بعد إلى الدعوة لإسقاط نظام الحكم في العراق وأسفرت عن مقتل أكثر من 18 شخصا.

وبلغت حصيلة قتلى التظاهرات في كل العراق إلى نحو 100 قتيل.

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