2019/10/05 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعلن تخصيص راتب شهري للعوائل ممن لا تتقاضى اي راتب من الدولة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/05 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعلن تخصيص راتب شهري للعوائل ممن لا تتقاضى اي راتب من الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعلن تخصيص راتب شهري للعوائل ممن لا تتقاضى اي راتب من الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).