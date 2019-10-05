2019/10/05 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: مشاكلنا في الدولة كثيرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحلبوسي: مشاكلنا في الدولة كثيرة
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الحلبوسي: مشاكلنا في الدولة كثيرة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: مشاكلنا في الدولة كثيرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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