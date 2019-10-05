2019/10/05 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور حتى لا يتحول العراق الى حدائق من المقابر الجماعية يا أهل العراق .
كونوا عراقيين لا شيعة ولا سنيين .!مقدمة: تترى الأنباء بمظاهرات ساخطة ضد الفساد والسرقة والنهب وارتفاع أعداد القتلى والجرحى .
نتعرض للموضوع فى رؤية سياسية وأخرى أصولية تاريخية.أولا : الرؤية السياسية 1 ـ التنوع العرقى والدينى أثره خطير .
يستغله المستبد فى تقوية إستبداده ونشر الخراب وسفك الدماء وتكوين نخبة مترفة تت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - يا أهل العراق . كونوا عراقيين لا شيعة ولا سنيين .!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كونوا عراقيين لا شيعة ولا سنيين .!مقدمة: تترى الأنباء بمظاهرات ساخطة ضد الفساد والسرقة والنهب وارتفاع أعداد القتلى والجرحى .
نتعرض للموضوع فى رؤية سياسية وأخرى أصولية تاريخية.أولا : الرؤية السياسية 1 ـ التنوع العرقى والدينى أثره خطير .
يستغله المستبد فى تقوية إستبداده ونشر الخراب وسفك الدماء وتكوين نخبة مترفة تت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - يا أهل العراق . كونوا عراقيين لا شيعة ولا سنيين .!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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