أحمد صبحى منصور - يا أهل العراق . كونوا عراقيين لا شيعة ولا سنيين .!

2019/10/05 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور حتى لا يتحول العراق الى حدائق من المقابر الجماعية يا أهل العراق .كونوا عراقيين لا شيعة ولا سنيين .!مقدمة: تترى الأنباء بمظاهرات ساخطة ضد الفساد والسرقة والنهب وارتفاع أعداد القتلى والجرحى .نتعرض للموضوع فى رؤية سياسية وأخرى أصولية تاريخية.أولا : الرؤية السياسية 1 ـ التنوع العرقى والدينى أثره خطير .يستغله المستبد فى تقوية إستبداده ونشر الخراب وسفك الدماء وتكوين نخبة مترفة تت......

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