الرئيس صالح يبحث مع عدد من رؤساء القوى السياسية تطورات الحركة الاحتجاجية بالبلاد

2019/10/05 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، تطورات الحركة الاحتجاجية في البلاد، مع عدد من زعماء ورؤساء القوى السياسية.

وشدد صالح خلال استقباله على حده، كلا من زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، شدد على ضرورة تمتين وتوحيد المواقف الوطنية، الكفيلة بتحقيق تطلعات أبناء الشعب، واهمية الحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين، ونبذ العنف، مشددا كذلك على ضرورة محاسبة المتورطين باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والقوى الأمنية.

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