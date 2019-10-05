السفير التركي ببغداد: الاحتجاجات جاءت بإرادة الشعب دون توجيه مجموعات سياسية أو دينية

2019/10/05 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير التركي في العراق فاتح يلدز، تعليقا على الاحتجاجات في بغداد والمحافظات، إن الشعب العراقي نزل إلى الشوارع بإرادته الذاتية دون توجيه من مجموعات سياسية أو دينية.

وأكد يلدز في تصريح، أن القسم الأكبر من المحتجين هم من فئة الشباب، ومطالبهم تتمثل بالحصول على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها وفرص العمل، بعيدا عن المحسوبية والمحاباة الحزبية، ومكافحة الفساد بحزم، لافتا إلى أن المتظاهرين العراقيين رفعوا المطالب نفسها بالتظاهرات التي جرت في الأعوام السابقة.

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