رغد صدام حسين تنشر تغريدة حول تظاهرات العراق

2019/10/05 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرت ابنة الرئيس السابق صدام حسين تغريدة حول تظاهرات العراق ووصفت المحتجين بالابطال.

التغريدة ادناه:

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