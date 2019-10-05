فيديو – الناصرية مدينة عبد المهدي : التظاهرات الأشد بعد بغداد

2019/10/05 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تواصلت التظاهرات في مدينة الناصرية و أقضية ذي قار الآخرى مسقط راس عبد المهدي وجمهوره الذي ترشح عنها في انتخابات الأولى و الثانية حيث كان يشارك في اللعبة الانتخابية حتى سنة ٢٠١٠ .و رحب عراقيون من ان هذه التظاهرات و بهذه المحافظة تحديدا مبعث خير بان المواطنين العراقيين لم يبقوا يعترفون […]

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