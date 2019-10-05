بطولة كرة الطائرة بين مكونات سهل نينوى للسيّدات

2019/10/05 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “تستطعن” إنطلقت فعاليات بطولة كرة الطائرة للسيّدات في مركز قضاء الحمدانية من أجل تعزيز التماسك والتعايش بين مكونات سهل نينوى، عصر يوم الجمعة المصادف 4 أيلول 2019 وعلى ساحة نادي قره قوش الرياضي.بدأت البطولة بكلمة بسيطة للتعريف حول مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى وعن منظمة …

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