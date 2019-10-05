2019/10/05 | 20:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تعلن اصابة 1157 شخصا في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خلية الاعلام الامني تعلن اصابة 1157 شخصا في العراق
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خلية الاعلام الامني تعلن اصابة 1157 شخصا في العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تعلن اصابة 1157 شخصا في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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