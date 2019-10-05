إحراق مقرات لأحزاب إسلامية في محافظات جنوب العراق

2019/10/05 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأن مدينة #الناصرية جنوب #العراق، ومحافظة ذي قار، شهدتا إحراق مقار أحزاب إسلامية من قبل متظاهرين غاضبين.ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية مصادر […]

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