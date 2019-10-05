رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل عدداً من السفراء

2019/10/05 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، عدداً من السفراء ويؤكد على دعم واستقرار العراق.

وبحث رئيس الجمهورية في بغداد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وسفراء كل من إيران، تركيا، وبريطانيا، كلا على حدة، بحث العلاقات الثنائية والمستجدات السياسية في العراق، وتم التأكيد على دعم واستقرار العراق في مواجهة التحديات.

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