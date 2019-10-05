2019/10/05 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام فى وداع الاستاذ ابراهيم فتحى!قد آن يا كيخوت للقلب الجريحأن يستريح،فاحفر هنا قبرًا ونموانقش على الصخر الأصم:يا نابشا قبري حنانك، ها هنا قلبٌ ينام،لا فرق من عامٍ ينامُ وألف عام،هذي العظام حصاد أيامي فرفقًا بالعظامأنا لست أُحسب بين فرسان الزمانإن عد فرسان الزمانلكن قلبي كان دومًا قلب فارسكره المنافق والجبانمقدار ما عشق الحقيقةقول......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد علام - فى وداع الاستاذ ابراهيم فتحى!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد علام - فى وداع الاستاذ ابراهيم فتحى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).