2019/10/05 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني فرنسا صديق حميم للمغرب – La France est l’amie intime du Maroc العلاقات المغربية الفرنسية ، او بالأحرى العلاقة بين القصر الملكي ، وقصر الإليزيه ، قد يكون أصابها بعض الزكام الذي حال دون حضور الملك محمد السادس جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك ..الطبقة السياسية الفرنسية ، في علاقاتها مع القصر الملكي ، تجنح دائما نحو الإهانة ، وهي إهانات متكررة بدافع الابتزاز ، لدفاعها المخدوم عن قضية الصحراء ا......

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