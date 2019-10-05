عماد علي - لا يؤسسون دولة و لا يرضون بالتقسيم !!

2019/10/05 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي عجيب امر هؤلاء الذين يحكمون العراق و ان كانوا موالين لهذا و ذاك و غير مستقلين بانفسهم و ليسوا احرارا كما هو المطلوب ان يكون الحاكم حرا مستقلا مؤمنا ببلده، عجيب امر من لا يعمل بجد و بطريقة صحيحة و لا يريد ان يعمل الاخر و ان كان لخير البلد، و الان يريدون ان يحلّوا المشاكل بين ليلة و ضحاها و كأن المشكلة و القضايا من ولادة اليوم و البارحة.غريب امرهم هؤلاء لم يتبنوا امر دولة قوية مستقلة باسس صحيحة سوا......

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