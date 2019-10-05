2019/10/05 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عماد_علي عجيب امر هؤلاء الذين يحكمون العراق و ان كانوا موالين لهذا و ذاك و غير مستقلين بانفسهم و ليسوا احرارا كما هو المطلوب ان يكون الحاكم حرا مستقلا مؤمنا ببلده، عجيب امر من لا يعمل بجد و بطريقة صحيحة و لا يريد ان يعمل الاخر و ان كان لخير البلد، و الان يريدون ان يحلّوا المشاكل بين ليلة و ضحاها و كأن المشكلة و القضايا من ولادة اليوم و البارحة.
غريب امرهم هؤلاء لم يتبنوا امر دولة قوية مستقلة باسس صحيحة سوا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - لا يؤسسون دولة و لا يرضون بالتقسيم !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غريب امرهم هؤلاء لم يتبنوا امر دولة قوية مستقلة باسس صحيحة سوا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - لا يؤسسون دولة و لا يرضون بالتقسيم !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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