2019/10/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد مصدر مطلع، اليوم السبت، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تخلى عن مطالبته باستقالة الحكومة الحالية، مؤكدا اتفاق الصدر مع ائتلاف الفتح للذهاب لانتخابات مبكرة.وقال المصدر ان “الصدر تخلى عن فكرة استقالة الحكومة الحالية، بعد اتفاقه مع ائتلاف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري،للذهاب الى انتخابات مبكرة”.ودعا الصدر، امس الجمعة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: الصدر تخلى عن استقالة الحكومة وكالة خطوة برس.

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