2019/10/05 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني المياه والموارد المائية في قطاع غزة......

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