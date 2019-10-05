وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

2019/10/05 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بلغت حصيلة الضحايا في صفوف المتظاهرين ليوم السبت 14 قتيلا، بحسب وكالة (أسوشيتدبرس).

وذكرت الوكالة ان 14 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت في العراق حتى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش.

وتزايدت حدة التظاهرات مساء اليوم السبت في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية فقد استمرت القوات الامنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل بالرصاص القوات الامنية.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 وحتى الان اذ خرج الالاف احتجاجا في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي، ومضي في اجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة.

ودعا مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، السلطات الثلاث في العراق الى الاقدام على خطوات تقود لإصلاح "حقيقي"، في بيان تلاه ممثله بشأن الاحتجاجات في العراق.

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