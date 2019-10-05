قادة ديمقراطيون بالكونغرس يطالبون بوثائق تتعلق بمكالمة ترمب مع الرئيس الأوكراني

2019/10/05 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رؤساء ثلاث لجان ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، البيت الأبيض بتسليم وثائق تتعلق بتحقيق يجريه الكونغرس، بشأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني.

وأكد قادة ثلاث لجان هي، المراقبة، والاستخبارات، والشؤون الخارجية، انهم وجهوا رسالة للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفيني، طالبوه من خلالها بتسليم وثائق، حول شبهات ممارسة ترمب، ضغطا على الرئيس الاوكراني فولوديمير زينيلكسي، مقابل إجراء بلاده تحقيقا بأنشطة هانتر بايدن، نجل جو بايدن، أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين لمنافسة ترمب في السباق الرئاسي العام المقبل، مضيفين ان ترمب اختار طريق التحدي والعرقلة والتستر، في إشارة الى رفض البيت الأبيض، الرد على عدة طلبات سابقة، لتسليم الوثائق طوعيا الى اللجان.

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