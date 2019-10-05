الدفاع الإيرانية: سنستهدف مصالح الولايات المتحدة حال تعرضنا لأية ضربة

2019/10/05 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت إيران باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة حال تعرضها لأية ضربة.

وأكد نائب وزير الدفاع الإيراني قاسم تقي زاده، أن طهران ترصد تحركات الولايات المتحدة في الخليج على مدار الساعة، مبينا أن بعد المصالح الاميركية عن إيران لا يتجاوز مئتين وعشرين كيلو مترا، في اشارة منه الى امكانية استهدافها في حال قيامها بشن اي هجوم على بلاده.

واوضح تقي زاده، أن إيران تسعى لصنع أسلحة تتفوق على السلاح الأميركي وتتناسب مع جغرافية التهديد، وأن بلاده تنفذ أكثر من ألفي مشروع بحث عسكري بميزانية تبلغ ثمانية وثلاثين مليون دولار.

ولفت الى أن منظومة باور ثلاثمئة وثلاثة وسبعين الصاروخية الايرانية، فرضت على أميركا إيقاف استخدام طائرات “يو تو” المسيرة في منطقة الخليج.

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