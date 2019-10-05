2019/10/05 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يعلن رفع حظر التجوال وغدا دوام رسمي في كافة دوائر المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يعلن رفع حظر التجوال وغدا دوام رسمي في كافة دوائر المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).