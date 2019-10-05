المجلس الثقافي البريطاني يقوم بتدريب مجموعة من شباب وشابات شنگال

2019/10/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن برنامج “المواطنة الفاعلة” للمجلس الثقافي البريطاني والذي يعنى بالعلاقات الثقافية والفرص التعليمية، نظم المجلس تدريباً لمجموعة من شباب وشابات شنگال في فندق أربيل الدولي (شيراتون) لفترة من 3_5 اكتوبر 2019.يهدف المجلس في برنامجه لسنة 2019-2020 الى تحسين جودة التعليم ومساواة الفرص في التعلم وكذلك زيادة نسبة إلتحاق الطلبة بالمدارس وتقليل ظاهرة التسرب …

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