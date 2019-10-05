الشيخ علي يتهم إيران بـ«قنص» المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/05 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اتهم #النائب #فائق_الشيخ_علي، اليوم السبت، #إيران بالقيام بإطلاق الرصاص (عمليات القنص) على #المتظاهرين و #القوات_الأمنية في #بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.وقال الشيخ علي في تغريده له على […]

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