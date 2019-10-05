2019/10/05 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : مستشفى القادسية يستلم متظاهرين مصابين اكثر من طاقته ويطلق دعوى للتبرع بالدم قوة حكومية تداهم مقر قناة nrt وتوقف بثها بعد إيقاف قناة دجلة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني

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