دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثالث/ 2

2019/10/05 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري مأمور الدرك، واسمه " طراد آغا "، كان قد استعاد نفسه بصعوبة لدى الخروج من المضافة.في تالي الأيام، كانت صورةُ ستّ الحُسن، التي جعلها الخيالُ أكثرَ بهاءً مما كانت عليه وهيَ أمام عينيه، ما تنفكّ تجرح أحاسيسه.ولكنها كانت أياماً ثلاثة، حَسْب.فما أن انقضت مدة العزاء، إلا وثلاثة من نسوة آله كنّ في الطريق إلى شرق الحي، المعرَّف ب " رأس الحارة ".في ذلك النهار، كانت فاتي منشغلة بشؤون المطبخ حينَ جاء ......

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