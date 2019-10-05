ميثم الجنابي - العراق : من الاحتجاج إلى ثورة المستقبل

2019/10/05 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي تقديم وملاحظة أولية: إن ما يشاع أو ما جرى إلصاقه بأحداث العراق الحالية على انه "ثورة الجياع" هو أما جهل بما جرى ويجري، أو تشويه متعدد الأوجه لمحتوى الصراع الحالي.إن ما يجري في ظروف العراق الحالية من احتجاج يحتوي في أعماقه على أغلب عناصر التمرد الاجتماعي والانتفاضة الشعبية، والتي يمكن أن نطلق عليها وصف ثورة الشباب، أو ثورة المستقبل.بمعنى أن ما يجري ليس تمرد جياع.بل ثورة الشباب العراقي، اي قوته ا......

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