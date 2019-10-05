اربيل ينهي عقد مدربه بالتراضي

2019/10/05 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اعلن نادي اربيل لكرة القدم ، اليوم السبت ، انهاء عقد مدربه اكرم سلمان بالتراضي .

حيث قال نادي اربيل في " بيان " تلقت ، " الغد برس " ، نسخة منه " ، ان " الادارة اجتمعت مساء اليوم السبت وانهت عقد المدرب بالتراضي ، على ضوء النتائج السلبية للفريق في بداية الدوري" .

واضاف " البيان " ، ان " الادارة وافقت على استقالة المدرب المساعد حيدر محمود ، والتي قدمها قبل مباراة هولير امام النفط" .

وختم " البيان" ، ان " النادي الشمالي سيبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد في الايام المقبلة ، لقيادة الفريق فيما تبقى من مسابقة الدوري الممتاز ، الذي لم يمضي على بدايته سوى ٣ ادوار فقط ".

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