رويترز: استشهاد 5 وإصابة 30 من المتظاهرين ورجال الامن إثر إطلاق نار في بغداد

2019/10/05 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة رويترز، باستشهاد خمسة من المتظاهرين، وإصابة ثلاثين آخرين إثر إطلاق نار في مناطق متعددة من العاصمة بغداد بينهم عدد من القوات الامنية.

وتجمع المئات من المتظاهرين في ساحة مول النخيل وسط بغداد، من أجل التوجه إلى ساحة التحرير، فيما وضعت القوات الأمنية الحواجز الكونكريتية في محاولة لمنعهم من العبور والتوجه نحو الساحة .

هذا، وتجددت التظاهرات لليوم الخامس على التوالي بمناطق متعددة من بغداد احتجاجاً على سوء الخدمات، والمطالبة بإصلاح الأوضاع الحالية والقضاء على الفساد الإداري والمالي

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